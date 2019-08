Diisel ei olegi surnud? Eestis kasvas hüppeliselt diiselautode müük

«Pole kahtlustki, et autotööstuse tulevik on elektri jõul sõitvad autod, kuid hetkel ollakse alles selle teekonna alguses,» ütles Aleksandra Kostjukovitš, kes on Volkswageni avalike suhete juht Baltikumis.

Ta tõi välja, et jaanuarist kuni juunini müüsid nad Eestis 406 uut diiselmootoriga Volkswagenit, mida on tervelt 71 protsenti rohkem kui aasta varem. Kõige populaarsem sõiduk oli Volkswagen Tiguan linnamaastur, mida müüdi 234 tükki. Arusaadavalt on Volkswagenil oma agenda ajada, kuid statistika peab paika.

Kui toetuda Eesti autoliidu AMTELi statistikale, siis müüdi Eestis esimese poolaasta jooksul kokku ligi 14 000 uut autot, millest viiendik ehk umbes 2800 sõidukit olid diiselmootoriga. Samas kasutatud sõiduautode impordist moodustasid diiselautod ligi kolmveerandi. See tähendab, et kuigi diislit maha kanda oleks veel ennatlik. Seda on öelnud ka AMTELi juht Arno Sillat.

Ka diiselmootorid täiustuvad

Kostjukovitš peab pigem ebatõenäoliseks, et elektriautode pealetung leiaks aset järgmise kolme, viie või isegi 10 aasta pärast. «Kõige optimistlikumad prognoosid näitavad, et aastaks 2030 on kõikidest sõidukitest 10 protsenti elektriautod,» märkis ta.

Kuigi pidevalt räägitakse, kuidas elektriautod arenevad – töökindlus paraneb, akutehnoloogiad täiustuvad, laadimispunkte tuleb juurde – jääb tihti märkamata, et ka diiselmootorid arenevad. «Uued diiselmootoriga autod kohanduvad kliimanõuetega kenasti ning senise arendustegevuse tulemusena on neil aina väiksem mõju keskkonnale,» leidis Kostjukovitš.

Ta tõi näiteks Riia Tehnikaülikooli uuringu, kust selgus, et uued diiselmootoriga autod paiskavad keskkonda 20 protsenti vähem heitgaase kui sama suured bensiinimootoriga autod. Ka lämmastikoksiidi heitkogused on bensiiniautodega samal tasemel. «Seega võivad tänapäevased diiselmootorid vaatamata hirmutavatele pealkirjadele olla hoopiski keskkonnasõbralikumad,» sõnas Kostjukovitš.

Ka Sillat lisas, et diiselmootor on täna veel kõige efektiivsem jõuallikas ja ka heitgaaside osas praktiliselt puhas. Tema sõnul on aga Lääne-Euroopas seatud piirangud diislile paradoksaalsel kombel CO2 heitmeid suurendanud.

«Ida-Euroopale tähendab see kasvavat vanade ja läbiaetud diiselmootoriga sõiduautode sissevoolu ning täiendavat tõusu CO2 heitmete osas regioonis,» ütles ta. «Kuna Eesti on võtnud riigina kohustuse 2030. aastaks CO2 heidet muuhulgas ka transpordis tuntavalt vähendada, siis tuleks juba täna selles osas samme astuda. Inimeste teadlikkust võib kasvatada, kuid nende rahakoti suurendamine on keeruline.»

Diisel pakib end vaikselt kokku

Samal ajal on siiski teine osa auto- ja kütusemüüjaid veendunud, et diisel on minevik ja elekter on tulevik. Näiteks ütles automüügiga tegeleva Eesti Talleksi juht Kaido Padar mõned kuud tagasi Postimehele, et nii Euroopa kui ka Eesti autoäri muutub järgmise viie aasta jooksul kolossaalselt. «Elekti- ja hübriidautod tulevad jõuliselt sisse. Me ei oska seda õieti praegu näha, aga küll nad tulevad,» viitas ta sellele, et kuigi elektriautod tekitavad palju kõneainet, on nende müüginumbrid praegu veel tillukesed.

«Ma arvan, et Euroopas tõmmatakse diisel vaikselt kokku ära,» leidis Padar, kuid lisas, et Eestis juhtub see ilmselt palju hiljem, kuna meie keskmine autopark on tunduvalt vanem. «Isegi kui viie aasta pärast toimub turul plahvatus, siis meie sõidame ka 10 aasta pärast ringi nende autodega, mis täna on ostetud.»

Eesti Talleksile kuulub City Motors, mis müüb Renault’ ja Daciat, ning septembrist Fakto Auto, mis on ametlik Nissani edasimüüja. Seetõttu on Padaril ka omad ärihuvid mängus, kuna Nissan Leaf on üks enim müüdud elektriauto Eestis, jäädes alla vaid Mitsubishi i-MiEVile, mida kasutavad omavalitsus- ja sotsiaaltöötajaid.