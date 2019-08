Helme kaotab Vaherile igast asendist

See on õppetund eelkõige EKREle, aga ka kõigile teistele, kes soovivad olla ühiskonnas mõjukad. Ainuüksi formaalne ametipost ei maksa mitte midagi, kui su maine ja usaldusväärsus on kriitilisest piirist madalamal. Hea juhi, õigemini liidri, tunnus on, et tema sõna maksab ka siis, kui ta pole kusagil ametis.

Ses suhtes on kommunikatsioonieksperdil Raul Rebasel õigus, et võid ju olla igal nädalal mõne vastuolulise teemaga pildis, aga tekkiv tähelepanu on peenraha päeval, kui sul on tarvis kulla kaalu. Päeval, kui sa pead otsustavaid lahinguid.

Võrdlus Vaheri ning Helme vahel on toobki siinkohal selle lihtsa tõe ilmekalt esile. Laiemalt politsei ja kitsamalt Vaheri maine ja usaldisväärsus avalikus ruumis on sedavõrd kõrge, et ta võib aeg-ajal ka eksida. Teha valesid otsuseid või astuda valesid samme (ja ongi seda teinud), kuid see antakse talle andeks ning isegi toetatakse roomlaste ütlusega eksimine on inimlik. Vahel tundub koguni, et politsei kritiseerimisest on Eestis saanud tabu.

Seevastu Helme, ja ka EKRE laiemalt, bravuur ja trollimine on loonud talle maine, kus isegi juhul, kui ta räägib või teeb head ja õiget asja, siis keegi peale tema enda jüngrite isegi ei kuula sisuliselt, rääkimata sellest, et mõtleks kaasa või jääks uskuma. Piltlikult, mahlakad sõnavõtud võivad ajada ju naerma või muhelema, aga luurele temaga ei läheks. Usaldusväärsus ühiskonnas tervikuna on kukkunud liiga madalale.

Tähelepanuväärne on seegi, et mõlema maine pole juhuslikult tekkinud, vaid pikaaegse, teadliku ja süstemaatilise töö vili. Küll aga on valitud täiesti erinev strateegia. Peab paika vanasõna, mida külvad, seda lõikad.

Oma rohmakusega jooksis Helme lati alt läbi, samas kui Vaher säilitas külma närvi.

Muidugi on sel nädalal toimunul skandaalil ka rida teisi tahke, näiteks õiguslikud ja poliitilised. Kuid Vaher teeks Helmele osavalt ära ilmselt igast asendist. Isegi siis, kui juriidiliselt oleks kõik kuidagi korrektne ehk jokk ning poliitiliselt kooskõlastatud.