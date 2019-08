Vene oligarhid rikastuvad Trumpi sanktsioonide pealt

Bloombergi andmetel on sanktsioonid toonud Vene naftahiiglastele november-juuni perioodil käibes juurde enam kui 905 miljonit dollarit. Kasvule on kaasa aidanud ka ka kärped Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni (OPEC) ja nende koostööpartnerite tootmises. Eriti on kasvanud nõudlus Venemaa «Urals» brändi toornafta järgi, mis müüb hetkel sageli kallimalt kui hinnaindikaatorina kasutatav Põhjamere Brenti toornafta, mille kvaliteet on märksa kõrgem.

USA kehtestatud sanktsioonid Venemaale ja Iraanile on tekitanud puuduse väga spetsiifilist tüüpi toornaftast, mida eksperdid nimetavad «raskeks» naftaks. Tegu on madalama kvaliteedi toornaftaga, kuid paljud vanemad nafta rafineerimistehased on ehitatud just töötlema seda tüüpi naftat ning uuemate tüüpide peale üle mineks oleks kulukas. Venemaa Urals bränd on Venezuela ja Iraani toornaftale üpriski sarnane.

Uralsi barreli hind on jäänud alati Brentile enam kui dollariga alla, kuid selle aasta jooksul on Urals teinud hinnavahe tasa ning hakanud kohati isegi Brentist kallimalt müüma. Mõnedel turgudel on tõusnud Uralsi barrel isegi dollari võrra Brentist kõrgemale.