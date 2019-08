Trump tahab osta Gröönimaa

Trump on väidetavalt toonud Gröönimaa omandamise jutuks mitmetel õhtusöökidel ja vestlustel ning arutanud suure huviga jäätunud saare geopoliitilist tähtsust ja selle looduslikke ressursse. Kahe inimese sõnul on Trump andnud Valge Maja ametnikele korralduse uurida Gröönima ostmise võimalusi. Hetkel pole aga üldse selge kuidas USA seda teha võiks, kirjutab The Wall Street Journal.

Natukene üle 56 000 elanikuga Gröönimaa on Taani Kuningriigi koosseisu kuuluv omavalitsuslik ala, mis valitseb ennast küll valdavalt ise, kuid välispoliitikat ja julgeolekut puudutavad otsused tulevad Kopenhaagenist. Trumpil on järgmisel kuul kavas korraldada Gröönimaale visiit, kuigi see ei puuduta väidetavalt saare ostmise arutamist. Sellegi poolest on hakanud kohalikud naljatama, et Trump saabub Gröönimaad ostma.

USA on pidanud Gröönimaad strateegiliselt väga väärtuslikku piirkonda juba Külma sõja algusest saadik. Ühendriikidel on Taaniga kaitseleping, mille järgi võivad nad paigutada Gröönimaale oma vägesid ja sõjatehnikat. USA sõjaväe keskuseks on Gröönimaal Thule õhuvägede baas, kus asub ballistiliste rakettide varajase hoiatamise radar.

USA peab Arktika piirkonnas võimuvõitlust nii Venemaa kui Hiinaga. Näiteks nurjas Pentagon möödunud aastal Hiina plaani finantseerida kolme lennujaama ehitamist Gröönimaale. Saar poleks tõenäoliselt suutnud tagasi maksta lennujaamade rajamiseks antud laenu, mis järel oleks Hiina sõjavägi lennujaamade üle kontrolli võtnud.

Lisaks peitub Gröönimaa 2166 086 ruutmeetri suurusel pindal tohututes kogustes loodusvarasid. Küll aga on saar tugevalt sõltuv Taani majanduslikust abist, mis moodustab ligemale 60 protsenti Gröönimaa iga-aastasest eelarvest. Taani maksab saarele igal aastal 591 miljonit dollarit subsiidiume.