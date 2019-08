Majanduse spalta

Hiiumaale kerkib maailma suurim tuulepark

Eesti Energia tütar Enefit Green esitas Loode-Eesti rannikumere tuulepargi täiendatud keskkonnamõjude hindamise (KMH) avaliku väljapaneku, mille järgi plaanitakse Hiiumaa lähistele kuni 1100-megavatist meretuuleparki, mis oleks praeguse seisuga maailma suurim. Riigifirma kavandatav tuulikute arv on 107–182, olenevalt tuuliku nimivõimsusest. Tuulikud on üksteisest umbes kilomeetri kaugusel ning tuulepargi asukohaks on arendaja valinud Hiiumaa rannikust vähemalt 12 kilomeetri kaugusel asuvad merealad. Varem arendas seda kõnealust Hiiumaa meretuuleparki Nelja Energia, kuid möödunud aasta detsembrist on selleks Enefit Green, mis taastuvenergia ettevõtte mullu ostis. BNS

Eesti edukast kajakifirmast lahkus asutaja

Kiirelt üle maailma laienenud veesporditarvete tootja Tahe Outdoors omanikeringist lahkus üks firma asutajatest Marek Pohla. Tahe Outdoorsi 50 protsendi omanik Janek Pohla ütles, et tema venna Marek Pohla lahkumine firma juhtimisest ja omanikeringist on ammune otsus. Omandi ümbervormistamise viimased sammud tehti mõne kuu eest, kuid osapooled ei avalikusta tehingu hinda ega muid detaile. Juhatuse liikme kohalt kutsuti Marek Pohla tagasi juba kolme aasta eest. BNS

Ootamatu pööre Baltikas paiskas kõik jälle pea peale

Baltika juhatus otsustas muuta uute aktsiate jaotust, millega Soome fondi KJK Fund Sicav-SIF osalus jääb rõivafirmas esialgu alla 90 protsendi. Samas peab fond 20 päeva jooksul tegema väikeaktsionäridele ülevõtmispakkumise. Baltika teatas eile hommikul börsile, et tulenevalt täpsustatud aktsiate jaotusest on KJK Fund Sicav-SIF osalus ASis Baltika 89,69 protsenti. KJK osalus Baltikas oli enne emissiooni 38,9 protsenti – kuna fond omandab Baltika üle valitseva mõju ehk üle 50 protsendi ettevõttest, saavad väikeaktsionärid KJK-lt ülevõtmispakkumise. See tuleb teha 20 päeva jooksul valitseva mõju saamisest. BNS

Mõis ja Tamjärv panustavad päikesele

Hansapanga asutajad ja mullu Nelja Energia osaluse müünud ettevõtjad Jüri Mõis ja Hannes Tamjärv investeerisid möödunud sügisel päikesekatuseid tootvasse Eesti iduettevõttesse Roofit.solar ning katusesse integreeritavate päikesepaneelide tootjasse Solarstone. Nimelt investeeris endiste Nelja Energia aktsionäride ettevõte Sunly katusesse integreeritavate päikesepaneelide eestimaisesse tootjasse Solarstone, mis plaanib Sunly toel siseneda välisturgudele. Solarstone’i juht Silver Aednik ütles, et müüdud osaluse ja investeeringu suurus on poolte kokkuleppel konfidentsiaalne. Sunly on taastuvenergiale ning clean-tech-innovatsioonile keskenduv investor, kes tegutseb Baltikumis ja selle lähipiirkonnas. BNS

Aktsiaturge tabas uus raputus

Suuremad aktsiaturud üle kogu maailma läksid kolmapäeval taas tugevasse langusesse, sest USA võlakirjade turult tuleb kriisi märke. Lisaks süvendasid investorite muresid Saksamaa halvad majandusnäitajaid, mis võivad viidata, et Euroopa suurim majandus on jõudmas kriisi. Börsilanguse vallandas USA kümneaastaste võlakirjade tootluse langemine alla 1,6 protsendi, mida pole juhtunud pärast 2007. aasta majanduskriisi. PM

Volditav imetelefon tuleb novembris

Huawei lükkas veel kahe kuu võrra edasi oma mitme ekraaniga kokkuvolditava telefoni Mate X turuletuleku ja nüüd on määratud uus tähtaeg. Ettevõte teatas Hiinas peetud briifingul, et esitluse aeg lükati septembrilt edasi novembrile ning eelkõige on see tingitud vajadusest arendada edasi telefoni kõige keerulisemat osa – liigendmehhanismi. Tegemist on ju justkui raamatuga, mille avamisel pressib ühenduskoht tasapinnalt välja. PM

9% kasvas juulis Elroni reisijate arv