Tahe Outdoors omanikeringist väljus üks asutajatest Marek Pohla

Tahe Outdoors 50 protsendi omanik Janek Pohla ütles, et tema venna Marek Pohla lahkumine firma juhtimisest ja omanikeringist on ammune otsus. Omandi ümbervormistamise viimased sammud tehti mõne kuu eest, kuid osapooled ei avalikusta tehingu hinda ega muid detaile. Juhatuse liikme kohalt kutsuti Marek Pohla tagasi juba kolme aasta eest.

«Marek on juba üle kahe aasta mujal tegutsenud. Ta leidis, et üks üle 10 aasta kestnud etapp hakkab läbi saama ja otsustas isikliku elu ja äri talle sobivamal moel siduda,» viitas Janek Pohla Tahe Outdoors kiirele globaliseerumisele ja tegevusele maailma eri piirkondades. Marek Pohla on Eestis tegutseva Kaamos Grupi juhatuse esimees.