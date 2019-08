Jüri Mõis ja Hannes Tamjärv panustavad päikesele

Solarstone'i juht Silver Aednik ütles BNS-ile, et müüdud osaluse ja investeeringu suurus on poolte kokkuleppel konfidentsiaalne.

Solarstone on Eestis varustanud üle saja hoone nii-öelda päikesekatusega ja nüüd valmis sisenema välisturgudele, esimeses järjekorras Skandinaaviasse ning Saksamaale. «Lähiajal kuulutame Rootsi ja Norra partnerid välja, kes on sealsetel turgudel võtmetegijad,» ütles Aednik.

«Meie jaoks on Solarstone atraktiivne investeerimisvõimalus, kus kombineeritud püüdlik meeskond ja innovaatiline clean-tech toode, mis on küps välisturgudele sisenemiseks,» ütles Lepasepp.

Sunly koondab investoreid, kelle seas on endised Nelja Energia AS aktsionärid, sealhulgas Vardar A/S, Ivard OÜ (Peeter Mänd), Aktsiaselts Vestman Energia (Aivar Berzin), HTB Investeeringute OÜ (Hannes Tamjärv), JMB Investeeringute AS (Jüri Mõis), Solarcom OÜ (Martin Kruus) ja Atradius OÜ (Kalle Kiigske).