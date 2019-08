Karu tuleb: aktsiaturge tabas uus raputus, investorid kardavad peatset kriisi

USA 30-aastaste võlakirjade tootlus langes 2,03 protsendile, mis on rekordiline madalseis. Kuna aktsiad kipuvad majanduskriiside ajal olema üpris volatiilsed, siis peavad investorid võlakirju turvalisemaks varaks ja hakkavad neid halbadel aegadel kokku ostma. See viib omakorda aga võlakirjade tootluse langemiseni.

Tööstusindeks Dow Jones langes kauplemispäeva lõpuks 3,1 protsenti. Laiapõhine S&P 500 indeks vajus 2,9 protsenti ja tehnoloogiaindeks Nasdaq vajus kolm protsenti. USA aktsiate jaoks oli tegu selle aasta kõige süngema päevaga. Investorite paanikast andis ainuüksi märku see, et VIX volatiilsusindeks hüppas järsult 27 protsenti.

2/10 kurvi pöördumine on eelnenud igale majanduskriisile moodsas ajaloos. See ei pruugi aga tähendada, et kriis on kohe-kohe tulemas, sest möödunud majanduskriis algas ligemale kaks aastat pärast seda, kui kurvi muutus toimus 2005. aasta detsembris.