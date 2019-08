Saksamaa langus süvendab hirmu kriisi ees

Saksa tööstustoodang langes juunis 5,2 protsenti, mis on suurim langus peaaegu kümnendi jooksul. Viimati nähti nii suurt toodangu vähenemist aastal 2009, kui Saksamaa alles taastus globaalsele finantskriisile järgnenud majanduslangusest. Saksa eksport vähenes juunis aastavõrdluses lausa kaheksa protsenti.

Selle tagajärjel kahanes Saksamaa sisemajanduse kogutoodang teises kvartalis esimese kvartaliga võrreldes 0,1 protsenti, näitasid kolmapäeval statistikaameti Destatis avaldatud esialgsed andmed. Kahanemine tähendab, et kunagine eeskuju Saksamaa on nüüd teistest euroala riikidest majanduskasvu poolest taga. Itaalia majandus teises kvartalis ei kahanenud ega kasvanud ning Prantsusmaa majandus kasvas 0,2 protsenti. Tõsi, aastases võrdluses on majandusnäitajad veel napilt üle nulli, kuid majandus langeb juba teist aastat.