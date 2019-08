Muuga kullaaugust otsivad rikkust uued tegijad

Kuigi nemad on sadamast tänaseks lahkunud, siis paljudele ettevõtjatele kõvasti rikkust toonud sadamas katsuvad nüüd õnne uued ettevõtjad - näiteks Olerexi omanikud Antti Moppel ja Andres Linnas ning perekond Nurmetalo, sadamasse on tegutsema asunud ka tuntud ettevõtja Andres Sonn.

Postimees kirjutas juba juulis, et sadamaäris kiired ajad: aastaga on toimunud neli suurtehingut.

Muuga sadamas on viimase pooleteise aasta jooksul vahetanud omanikku kolm terminalioperaatorit. Eile teatas Olerexi omanikfirma Aqua Marina AS, et ostab Saksa ettevõttelt Oiltanking GmbH naftasaaduste teminali. Lisaks müüs tsemenditootja Kunda Nordic talle kuuluva Kunda sadama.

Olerexi nõukogu esimehe Antti Moppeli sõnul turustab kütusemüüja enam kui veerandi Eestis tarbitavast mootorikütusest. «See kaubamaht ja Oiltankingu terminal juurdepääsuga nii merelt kui ka raudteelt on täiuslik kombinatsioon, mis vähendab meie kütusekäitlemise ja -turustuse kulusid. Efektiivsem kütuste käitlemine aitab meil hoida kütuste hindu teenindusjaamades mõistlikul tasemel.»

Oiltankingu Tallinna terminal kogumahuga 78 550 kuupmeetrit on Läänemere piirkonna mitmekülgsemaid ja nüüdisaegsemaid terminale, mis võimaldab kütuste ja kemikaalide laadimist tsisternveokitesse ja konteineritesse nii kohalikuks kui ka regionaalseks turustamiseks. Transiidi- ja majanduseksperdi Raivo Vare sõnul soetas Olerex valmis infrastruktuuri, mis on ehitatud sellise arvestusega, et ta pole niivõrd transiidi-, kuivõrd siseturule suunatud kauba jaotuse ja hoidmise koht.

«Meritsi tuuakse sisse ja siis jaotatakse siseturule. Mõte on selles, et Olerex on suur kohaliku turu tegija ja tal on niikuinii selliseid võimsusi vaja. Väga mõistlik iseenesest ja igati loogiline,» kommenteeris Vare. Tallinna Sadama territooriumil asuvate Muuga terminalidega algas sagimine möödunud aasta märtsis, kui Anatoli Kanajev müüs Transiidikeskuse Saksamaa sadama- ja logistikakontsernile Hamburger Hafen und Logistik. Toona ei soostunud kumbki osapool tehingu hinda avaldada, kuid uue omaniku ning Kanajevi investeerimisfirma Kantauro majandusaasta aruannetest selgub, et Transiidikeskuse müügihinnaks oli 72 miljonit eurot. Võrdluseks, nõustamisfirma Investments Agency hindas tehingu maksumuseks 50,4 miljonit eurot.

Raivo Vare sõnul erineb Transiidikeskus teistest omanikku vahetanud terminalidest eelkõige teenindavate kaubagruppidega. «Ilmselgelt lähtutakse eeldusest, et on mingisugune turu perspektiiv ka tuleviku jaoks. Teadupärast on Muuga sadam olnud haruliinidega tihedalt Hamburgi sadamaga seotud ja seal on mingisugune nii-öelda ahela ülesehitamise loogika olemas. Nad on isegi rääkinud Rail Balticust selles kontekstis,» rääkis Vare.