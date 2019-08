Alexela avas Tallinna lähistel maailma kõige laiema kütusevalikuga tankla

«Tegu on tõepoolest esimese sellise energiakaubamajaga maailmas, kus on lisaks bensiinile, diislile ja elektrile saadaval nii LPG, CNG kui LNG gaasikütus. Viimased on oluliselt soodsamad ning keskkonnasõbralikumad,» ütles Alexela Groupi juhatuse liige Marti Hääl pressiteate vahendusel.

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei ütles Jüri tankla avamisel, et ei ole ühte ühist tulevikulahendust kõigile sektoritele ning selleks, et liikuda edasi, ongi vaja erinevaid kütuseid ja sektoripõhiseid lahendusi. «LNG-le ei ole näiteks lähitulevikus raskeveokitele ja merenduses ühtegi reaalset alternatiivi,» märkis Hololei.

«Erasektor on võtnud siin väga selgelt juhirolli, sest selleks, et tekiks reaalne muutus, on vaja ka infrastruktuuri. Samahästi on aga vajalik soodne regulatiivne keskkond, mis loob pinnast tulevikulahendustele,» lisas Hololei.