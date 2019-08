TS Laevadel hakkab sügisest toitlustama Lennujaama Subway'd pidav firma

Septembriga lõpeb neli aastat kestnud leping saarte parvlaevaliine opereeriva TS Laevad ja Arensburgi restorani vahel. Uus toitlustaja on Baltic Restaurants Estonia AS. Varem ka Fazer Food Services nime kandnud ettevõte haldab muuhulgas kohvikuid Chat, Take Off ja Lennujaama Subway.