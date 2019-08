Huvitav pööre: saarte praamidel hakkab toitlustama Subway pidaja

Septembriga lõpeb neli aastat kestnud leping saarte parvlaevaliine opereeriva TS Laevad ja Arensburgi restorani vahel. Uus toitlustaja on Baltic Restaurants Estonia AS. Varem ka Fazer Food Services nime kandnud ettevõte haldab muu hulgas kohvikuid Chat, Daily, Take Off ja Lennujaama Subway.

«Mandri ja suursaarte vahel on reisijate arv alates 2016. aastast kasvanud üle 300 000 tuhande reisija võrra. Reisijate arvu kasv on kaasa toonud vajaduse kiirema ja sujuvama pardateenuse järgi,» selgitas TS Laevad teenindusvaldkonna juht Pille Kauber.

Virtsu–Kuivastu liinil on ülesõiduaeg vaid 27 minutit ja selle ajaga peavad soovijad jõudma süüa ja poes käia. Rohuküla–Heltermaa liinil on ülesõiduaeg kolm korda pikem ning see annab pardateenuste pakkumiseks paindlikumad võimalused.

Sügisest alustab TS Laevad parvlaevadel ümberehitustöid ja uuendab pardapoe ning restorani kontseptsiooni. Virtsu–Kuivastu liinil suureneb pardapood 36 ruutmeetrini, eemaldatakse mõned vaheseinad. Restorani ala jääb mõõtmetelt samaks, kuid saab olema avaram. Lasteala viiakse restorani juurde laeva vööri, kus vanemad saavad lastel ka restoranis istudes silma peal hoida. Rohuküla–Heltermaa liinil saavad ümberehitustööd olema mõnevõrra väiksemate mõõtmetega.

Baltic Restaurants Estonia üle 250 lõunarestoranis, sööklas ja kohvikus töötab 1300 inimest. Üle 25 miljoni eurose aastakäibega on firma Baltimaade juhtiv haridus- ja riigiasutuste toitlustaja. Baltic Restaurants Estonia AS kaubamärkideks on Eestis Daily, Chat, Take Off ja Subway.