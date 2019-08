Väike hingetõmme kaubandussõjas tõi suure tõusu aktsiaturgudele

Kõige suurema tõusu tegid nende ettevõtete aktsiad, kes on seotud Hiina elektroonikatööstusega. Hiina Tencenti aktsia tõusis 2,7 protsenti, AAC Technologies tõusis 1,5 protsenti ja Sunny Optical Technology 9,8 protsenti. Viimased kaks on Huawei tarnijad, kes on siiani jäänud kaubandussõjas risttulle.