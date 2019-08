Jõuliselt laienev inkasso: eestlaste võlad kasvasid 500 eurolt 5000 euroni

Nimelt Eesti võlanõudlusturul juhtiv osaühing Julianus Inkasso, mille ainuomanik on Luik, ostis ära kõik konkureeriva inkassofirma AS Lowell Eesti aktsiad. Pärast ühinemist jätkatakse üheskoos Julianus Inkasso nime all. Uues ettevõttes jätkavad kõik töötajad ja kliendilepingud ühe ettevõtte all. Julianus Inkasso grupi juhataja Ülar Maapalu sõnul omandavad nad tehingu tulemusel üle 60 000 uue aktiivse võlanõude ning tänu sellele on Julianusel Eesti suurim võlgnike andmebaas.