Riik jätab juba kuuendat aastat töötuskindlustusmakse muutmata

«Eesti Töötukassa nõukogu leidis, et kuna Eesti majandusel läheb hästi, on mõistlik jätkata reservide mõõdukat kasvatamist. Majandusnäitajad ja tööturu olukord on täna positiivsed, kuid töötuskindlustusmakse määra seadmisel tuleb lähtuda pikaajalisest vaatest ja jätkusuutlikkusest. Loogiline on heal ajal piisavalt reserve koguda, et kindlustada vajalike vahendite olemasolu ka tulevikus,» selgitas Eesti Töötukassa nõukogu esimees Tanel Kiik nõukogu otsust.