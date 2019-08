Soomlased sõdivad poodides laiutavate mängupõrgute vastu

Soome on tuntud selle poolest, et pea igas poes ja kohvikus leidub mänguautomaat, mida opereerib Soome loto- ja kihlveomonopol Veikkaus, vahendab Yle.

Keelustamist nõudva survegrupi eestvedaja Jenna Mäkelä ütles, et on ise kannatanud tõsise kasiinosõltuvuse all, mis on talle kaasa toonud vargusesüüdistuse ja viinud enesetapukatseni. «Kasiinosõltuvus on haigus, mis ei mõjuta mitte ainult ohvrit, vaid ka tema lähedasi. Paljud sõltlased leiavad end lootusetust olukorrast,» ütles ta.

Soome kauplustes ja kioskites on umbes 18 500 mänguautomaati. See tähendab, et sõltlased satuvad neile pidevalt otsa. «Ühiskond ei tohiks seda lubada,» ütles Mäkelä. Tema sõnul tuleks automaatide jaoks luua eraldi alad või hooned, nii nagu teistes riikides.

Statistika järgi annab tervelt poole mänguautomaatide tulust vaid 5 protsenti mängijatest. Selle 5 protsendi hulgas on enim vaeseid pensionäre. «Nad mängivad rahaga, mille kaotamist nad ei saa endale lubada,» sõnas aktivist.

Mänguautomaatide operaatori Veikkausi juht Velipekka Nummikoski vastas kriitikale, et mänguautomaatide keelustamine või teisaldamine on poliitiline küsimus, mille üle ainuüksi nemad ettevõttena otsustada ei tahaks. Ta lisas, et tegelikult leidub üks sõltuvust tekitav asi, mis on inimestele veelgi lähemal kui poe mänguautomaadid: kasiinomängud nutitelefonides. Kui kasiinod on riiklikus omandis, ei pea nad iga senti sõltlase taskust taga ajama, sõnas ta.