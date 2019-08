Eesti kettagolfi tootja paiskas esimesed kettad müüki

«Eestis kasvab discgolfi mängijate hulk aasta aastalt ja oleme selles osas maailmas täitsa esirinnas, kuid siiani oli puudu just ühtlaselt kõrge kvaliteediga ketastest,» ütles ettevõtte juhatuse liige Alver Kivirüüt pressiteate vahendusel. Ta lisas, et ettevõte on oma kettad välja arendanud nõnda, et need on sobivad nii pühapäevaharrastajale, algajale kui ka juba profimängijatele.