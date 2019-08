Pensionireform tuleb terviklik ja vabanev raha läheb pensionitõusuks

Rahandusminister Martin Helme ütles ERRile, et koalitsiooni jaoks on pensionireformi tervikuna vastu võtmine just selguse osas oluline.

Eesmärk on seadus vastu võtta sügisistungjärgul, mis tähendaks, et seadus hakkaks kehtima 1. jaanuarist 2020 – see ei tähenda, et kohe 1. jaanuarist 2020 oleks võimalik kohe esimesest sambast välja astuda.