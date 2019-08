Asi kindel: pensionireform tuleb terviklik ja vabanev raha läheb pensionitõusuks

«Koalitsiooni kokkulepe on teha pensionireform ühe seaduseelnõuga, mitte kahega,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik rahvusringhäälingule.

Rahandusminister Martin Helme ütles ERRile, et koalitsiooni jaoks on pensionireformi tervikuna vastu võtmine just selguse osas oluline.

Kõnelustel osalenud Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder täpsustas Postimehele, et pensioni II samba reformi puhul lepiti eile kokku, et see võetakse vastu kogu ühe tervikuna, et inimene teaks, mis tingimustel, kuidas ja millal on tal võimalik II sambast lahkuda või sellega ühineda, selgitas Seeder.

Siinjuures vajavad täpsustamist detailid, mis puudutavad avalduste esitamist pensionisambast lahkumiseks, sealse raha väljamaksmist, investeerimiskontot jne. Samuti tuleb arvestada ka finantsasutuste, riiklike registrite ja IT-süsteemide valmisolekut. «Siin tuleb anda üleminekuaega, aga see on loomulikult nii lühike kui võimalik. Ja koalitsioonileppes seatud raamistikust me peame kinni,» kinnitas Seeder. Puudu on ka riskianalüüs ja probleemide kaardistamine, mida võimalus II pensionisambast lahkuda endaga kaasa toob.

Eraldi küsimus on, mis saab nendest, kes on juba pensionile läinud, saavad väljamakseid, aga soovivad muudatusi. «Kuidas on võimalik seadusega nüüd neile anda ka võimalus väljuda väljamaksete süsteemist ja saada oma raha kätte – kas see on võimalik juriidiliselt,» sõnas Seeder.

Seeder toonitas, et ta ei ole erakorralise pensionitõusu vastu, nagu väitis keskerakondlasest riigikogu sotsiaalkomisjoni juht Tõnis Mölder. «Ei ole, vastupidi. Pärast seda, kui see sai koalitsioonileppes kokku lepitud, võtame seda kui kõigi kolme osapoole ühist tahet see ellu viia, ka erakorraline pensionitõus.»

«On jäänud mulje ja viimastest päevadest arusaamine, et sotsiaalminister Tanel Kiik ja sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder on hakanud seaduste väljatöötamisel venitama, püüavad neid asju kunstlikult omavahel siduda, et tekitada mingisugune kobarseadus, mis on ka õiguslikult väga keeruline, läbipaistmatu ja seekaudu seavad ohtu ja töötavad vastu erakorralisele pensionitõusule.»

Isamaa juhi sõnul võib segaduse külvamine ja vastandumine lõppeda sellega, et üks või teine või mõlemad muudatused jäävad vastu võtmata. «Ma väga loodan, et need seisukohad, mida Tanel Kiik ja Tõnis Mölder on väljendanud, ei ole Keskerakonna seisukohad – ultimatiivsed, vastanduvad, seaduste vastuvõtmist takistavad – et need ei ole Keskerakonna tegelik soov.»

Seeder toonitas, et erakorraline pensionitõus ja pensioni II samba reform on kaks erinevat eelnõud ning muudatuste tegemiseks on vaja erinevaid seadusi muuta ja täiendada. «Ja nad ei ole teineteisest sõltuvad,» sõnas Seeder. Ta tõi näiteks, et kui pensioni II samba reform jääks mingil põhjusel ära, ei tähendaks see, et sama juhtuks ka erakorralise pensionitõusuga. «Ei, sellist seost ei ole.» Samuti lükkab Seeder ümber Tõnis Mölderi väite, nagu oleks Isamaa erakorralise pensionitõusu vastu.