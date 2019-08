Väikemetsaomanikud ihkavad riigilt maksusoodustust

Erametsaliit kurdab kirjas valitsusele, et eraisikud müüvad liiga palju metsa. Näiteks viimase nelja aasta jooksul on nad teinud üle 16 000 tehingu, millega vahetas omanikku pea 100 000 hektarit metsa.

Tulemuseks on see, et väikemetsaomanikke jääb vähemaks ja mets liigub ettevõtete kätte. «Pahatihti kaasneb kinnistute müügiga ka elukoha vahetus ning maapiirkondadest lahkumine,» juhitakse tähelepanu ka ääremaade tühjaks voolamisele.

Liit kritiseerib, et praegune maksusüsteem ei soosi metsa majandamist – kui metsakinnistu müük on maksuvaba, siis kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müük on tulumaksuga maksustatud.

Kuigi erametsaomanikele on mõningaid soodustusi tehtud – FIEd saavad müügi pealt kuludesse kanda 2877 eurot ja füüsilised isikud võivad tulumaksu tasuma alles kolme aasta pärast – pole see liidu arvates sugugi piisav.

Nii teeb erametsaliit ettepaneku, et maksuvabastus peaks laienema ka metsa raieõiguse müügile. Nad tahavad tõsta metsa majandamiselt teenitud tulu maksuvabastust 5000 euroni. Kui varem kehtis soodustus vaid FIEdele, tahab liit, et edaspidi kehtiks see ka füüsilistele isikutele ehk tavalistele metsaomanikele.