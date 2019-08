Faktikontroll: Seeder muutis meelt, lubas varem pensionitõusu

«Need on erinevad asjad. II sambaga liigutakse edasi nii, nagu on kokku lepitud, üldised raamid on juba ju koalitsioonileppes,» sõnas ta eile. «Mis puudutab pensioni erakorralist tõusu, siis seda menetletakse koos riigieelarvega, tulenevalt majandusprognoosist, millal on võimalik seda teha.» Seederi sõnul on ka ennatlik eeldada, et II samba reformist riigieelarvesse vabanevat raha saaks kindlasti kasutada Keskerakonna soovitud erakorraliseks pensionitõusuks.