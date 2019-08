ASi Balti Karusnahk hõberebaste ja naaritsate farm Karjakülas. Pildil ettevõtte juht Marge Altosaar, kes on viimase poole aasta jooksul firmat kõvasti koomale tõmmanud.

Viimastel aastatel on karusnaha hinnad niivõrd madalal, et enamik Eesti tootjaid on uksed lihtsalt kinni pannud. Viimse mohikaanlasena hoiab nina vee peal veel Karjakülas asuv rebasekasvatus.