Kaubandus-tööstuskoda ootab kandideerima noore ettevõtja preemiale

Kandideerimine on avatud 4. septembrini, preemia ja aasta noore ettevõtja tiitel antakse üle 3. oktoobril Eesti ettevõtlusauhindade galal.

“Minul aitas saadud tiitel meie ettevõtte visiooni maailmale tutvustada ning seeläbi hoogu veelgi juurde saada. Soovitan kõigil noortel ettevõtjatel oma hääl kuuldavaks teha ja kandideerida aasta noore ettevõtja tiitlile,” julgustas mullune laureaat Robin Saluoks. Noore ettevõtja preemia konkurss on mõeldud kuni 35-aastastele Eestis registreeritud ettevõtete omanikele ja juhtidele, kes on paistnud silma oma ettevõtte hea käekäigu kindlustamisel, selle toodete, teenuste või tehnoloogiate uuenduslikul kasutamisel ning kelle ettevõtted juba ekspordivad või on ekspordipotentsiaaliga.