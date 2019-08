Riigi eelarves haigutab müstiline auk

Samas on riigieelarves kavandatust paremini laekunud füüsilise isiku tulumaks ja sotsiaalmaks, mistõttu käibemaksu 55-miljoniline alalaekumine ei tekita maksutuludesse sama suurt miinust, vaid see jääb rahandusministeeriumi kevadprognoosi andmetel 26 miljoni suuruseks.

Praeguseks saab öelda, et aastases võrdluses on käibemaksu tasumised langenud enim ehituses, mis tuleneb peamiselt hoonete ja rajatiste müügi vähenemisest.

«Kui sektorite kaupa vaadata, siis aasta alguses olid ehitus ja mootorsõidukid väga kehvad. Ehituse puhul on see olukord enam-vähem säilinud, aga mootorsõidukite puhul me tegelikult juba näeme, et viimastel kuudel on kasv ilusti taastunud ja see enam nii suur murekoht ei ole,» rääkis rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhaja kohusetäitja Erki Lõhmuste.