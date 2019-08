Baltika hind sööstis hea uudise peale järsult üles

Kuna KJK-le kuulub 90 protsenti Baltika aktsiatest, siis väärtpaberituru seadus näeb ette, et Soome fond peab tegema väikeaktsionäridele kohustusliku ülevõtmispakkumise. Tallinna börsi kommunikatsioonijuht Ott Raidla ütles BNS-ile, et ülevõtmispakkumisega seotud detailid selguvad lähiajal.

«Avaliku pakkumise eesmärk oli suurendada Baltika aktsiakapitali, et selle abil ettevõte ümber kujundada. Eduka emissiooni tulemusena on meil täna vahendid, et suurimad muudatused järgmise aasta lõpuks ellu viia ning tähistada 2020. aastal esimesi märkimisväärseid võite,» ütles ettevõtte juht Mae Hansen möödunud nädalal pressiteates.