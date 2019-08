Kuna riigile kuulub kas osaliselt või täielikult 32 ettevõtet, on nende hulgas nii väga hea kui ka väga halva tootlusega firmasid. Silmatorkavalt parim on Eesti Loto AS, kuhu pandud euro andis tagasi 63 senti. Samas Nordicasse investeeritud euro ei andnud mullu midagi tagasi, vastupidi, sellele pidi veel paarkümmend senti peale maksma.