Ära jäta isamaale sentigi

Mida iganes valitsustargad otsustavad või ei otsusta, tasub meenutamist, et mullu võttis valitsus vastu viimase kahekümne aasta suurimad muudatused, millega reformiti nii esimest kui ka teist pensionisammast ning mis pole veel isegi jõustunud.

II sammas

Alustame teisest sambast. Mullu kiitis isamaalaste ja keskerakonna valitsus, kuhu kuulusid ka sotsid, heaks reformi, millega antakse II pensionisamba fondidele võimalus teenida tulevastele pensionäridele suuremat tulu. Selleks saavad nad õiguse investeerida tulusamatesse instrumentidesse, vähenevad teenustasud ning fondijuhtidel on võimalik seada heade tulemuste korral ka tulemustasu. Tee selleks, et fondid teeniks kõrgemat tulu saab avatud mõne nädala pärast, täpsemalt 1. septembril, mil see jõustub. Osad fondid ongi seadnud juba ringi oma eesmärgid. Kui varem oli selleks lüüa inflatsiooni, siis nüüd ka palgakasvu.

Arvestades, et need, kellele II pensionisammas on kohustuslik ehk praeguseks 36 aastased ja nooremad on maksimaalselt oma raha kogunud 18 aastat ning nende pensionile minekuni on veel vähemalt 30 aastat, aitaks see kindlasti kasvu kiirendada. Seda enam, et on ju raha kogutud vaid kolmandiku ajast ning maailma kaheksandaks imeks peetav liitintress alles alustab tööd.

I sammas

Veelgi radikaalsema muudatuse viis seesama isamaalaste ja keskerakonna valitsus koos sotsidega läbi esimese pensionisamba osas. Nii hakkab alates aastast 2021 jooksvalt muutuma pensinilemineku iga vastavalt keskmise eluea muutusele. Alates 2027. aastast on vanaduspensioniiga 65 aastat, millele on lisatud eeldatav eluea muutus. Kui eeldatav eluiga pikeneb, tõuseb ka pensioniiga ja vastupidi. Pensioniiga võib suureneda kuni kolm kuud kalendriaastas.

Samamoodi muutub olulisel pensioni arvutuskäik. Kui eelmise sajandi lõpust sõltus see lisaks baasosale 100% palgast, siis tulevikus 50% palgast ning 50% tööstaažist ehk pensionid võrdustatakse. Algne mõte oli siduda pension 100% staažiga, sest palgast sõltub 100% II pensionisamams, kuid avalikkuse survel sellest loobuti.

Lisandub ka paindlkus. Edaspidi on võimalik minna pensionile kuni viis aastat enne pensioniiga või lükata pensioni saamist edasi nii kaua, kui soovi on. Esimesel juhul saab näiteks vanemaealine, kes täiskohaga töötada ei soovi või jaksa, võimaluse jätkata töötamist soovi korral osakoormusega ja võtta pensioni välja osaliselt. Teisel juhul on võimalik teenida endale välja kõrgem pension.

Riigile lootma ei jää

On väga hea, et küll aeglaselt, aga süstemaatiliselt on püütud pensionisüsteemi parandada. Samas on selge, et vananevas ühiskonnas, kus keskmine eestlane on ligi 40 aastat vana, kogu lootust riigipensionile panna on lühinägelik. Seda enam, et süsteemi muudetakse pidevalt ning seega on ka ebaselge, mida tulevik toob.