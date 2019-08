Amet nõuab haiglatele eriõigust, sest ravimid on liiga kallid

Haiglaapteekidele antav õigus riiki sisse vedada müügiloata ravimeid ei paranda kehva konkurentsiolukorda ravimiturul, märkis konkurentsiamet oma seisukohas ravimiseaduse eelnõule. Ravimituru ülevaatest selgub, et Eesti hulgimüüjate müügikäibest moodustab müük haiglaapteekidele ligi 30 protsenti humaanravimite turumahust.

Eelnõus pakutud kujul võib muudatus parandada teatud ravimite kättesaadavust patsiendi jaoks, kuid selle tagajärjel pole oodata märkimisväärset hinnakonkurentsi ega ravikindlustusraha kokkuhoidu. Seda seetõttu, et müügiloata ravimite osakaal ravimiturust on alla kahe protsendi.

Liit tunnustab küll ravimite sisse- ja väljaveolubade regulatsiooni lihtsustamist, kuid leiab, et lahendamata jäävad situatsioonid, kus on vaja takistada ravimite väljavedu kui eksporditavat ravimit on vaja Eesti patsientidel.