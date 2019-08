Postimehe laval arutletakse, miks eestlased on küll jõukad aga siiski õnnetud.

Ammu on möödas ajad, kui inimest sai tööle meelitada ainuüksi rahaga. Veelgi enam, kui teatud baasvajadused on rahuldatud, muutub palk palju vähem oluliseks, kui arvatakse, leidsid tippjuht, koolitaja ja palgaekspert reedel Paides arvamusfestivalil, kus Postimehe telgis arutati, miks eestlased on jõukad, aga õnnetud.