Pikemat trendi vaadates selgubki, et kui vene turistide kõrghooaeg Eestis on talvel, siis sakslastel on see suvel. Seejuures ei jää sakslased pidama vaid pealinna. EASi turismiarenduskeskuse kommunikatsioonijuhi Piret Malvi sõnul on sakslased ühed innukamad maakondade külastajad. Nad võtavad ette jalgratta- ja karavanimatku ning viimasel ITB messil (maailma suurimaid turismimesse) tundus, et jätkusuutlik turism on nende jaoks tähtis märksõna. See on midagi, mida Eestil on küllaga pakkuda.