Hullud päevad: Stockmanni ähvardab pankrot

«Stockmanni tegevus on praegu nagu avatud haav, millest pidevalt voolab verd. See verejooks on vaja peatada,» ütles Stockmanni tuntud investor Kim Lindström Kauppalehtile. Stockmann seisab silmitsi mitmete probleemidaga, kuna investorid on öelnud, et praegune olukord ei saa enam edasi kesta.