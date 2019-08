«Esmaspäevast börsilangust ei tasuks kindlasti üle tähtsustada – oleme jõudnud majandustsükli küpsesse faasi, kus ootamatud müügilained on kerged tekkima,» sõnas SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. «Investorid reageerivad viimasel ajal rohkem mõjukate inimeste sõnavõttudele ja säutsudele kui tegelikele otsustele ja fundamentaalsetele majandusnäitajatele,» teatas LHV majandusanalüütik Kristo Aab. Siiski lisas ta, et Tallinna börsil ei olnud investorite käitumises suuri muutusi näha ja ka tehingute aktiivsus on püsinud stabiilsena.