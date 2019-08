Paadilaenutusest kasvas välja korralik merepralle

Pärnu lennujaama kõrval Sauga jõe vasakkaldal üle 60 paadikoha haldav Kaluriküla on astunud otsustavalt festivalikorraldajate turule. Tänavu teist korda peetud Pärnu merepäevade kõrval on Kaluriküla programmis 15 rahvapidu ja üritust, nende hulgas jaanipäev ja Skandinaavia maades kuulus vähipidu. Weekendi publikuarvuga Kaluriküla küll veel ei konkureeri, kuid ka 3000–5000 külastajaga üritusi on suudetud kasumlikult korraldada.