Lätlased hakkavad Eesti Energia õlitootmise tarvis rehve hakkima

«Alustasime hiljuti koostööd ka Eesti Energiaga, kes kasutab hakitud rehve õli tootmiseks. Lisaks sellele oleme loomulikult huvitatud koostööst ka teiste Eesti firmadega, et kasutatud rehvid saaksid ümbertöödeldud, mitte loodusesse heidetud,» kommenteeris Eco Baltia BNS-ile.

Rajatud tehas on varustatud kaasaegseimate turul saada olevate mehaaniliste ümbertöötlusseadmetega. Seadmed vähendavad ja kõrvaldavad võimalikke saasteriske ning tagavad energiatõhusaid ja ökoloogiliselt säästlikke tootmisprotsesse.

Graanuleid kasutatakse toorainena uutes toodetes, näiteks mänguväljakute ja jalgpalliplatside kummikatte või asfaldi ja bituumeni segude jaoks vajaminevate lisaainete tootmiseks. Toodangut on ettevõttel kavas realiseerida nii kohalikul kui ka eksportturgudel.

«Rajatud tehas saab olema oluliseks investeeringus ka Läti keskkonnaprobleemide leevendamise ja majandusliku arengu seisukohalt. Tehas võimaldab Lätis ja osaliselt ka teistes Balti riikides tekitatud rehvijäätmete utiliseerimist, andes neile uue väärtuse ilma keskkonda või prügilaid koormamata. Lisaks võimaldavad kasutusele võetud tehnoloogiad tulevikus ümber töödelda ka elektrijuhtmeid, mis on üks viimaseid jäätmete ümbertöötlemise suundi Lätis,» lisas Aizbalts.

Ettevõtte juhatuse esimees Hando Sutter ütles, et rehvidest õlitootmine on põlevkivitööstuse arengu seisukohast oluline, sest on hea näide sellest, kuidas ka suurenergeetika saab osaleda ringmajanduses ja olla osa keskkonnaprobleemide lahendamisest.