Ökonomist: jääb vaid loota, et Trump Eesti vastu kaubandussõda ei algata

USA-Hiina kaubandussõja asemel põhjustasid languse, vähemalt osaliselt, ühekordsed põhjused nagu volatiilne kütuse- ja energiakaubandus ja väiksem arv tööpäevasid. Esimese poolaasta kokkuvõttena võiks pigem tõdeda, et praeguse maailmamajanduse taustal läheb Eestil veel päris hästi: siin toodetud kaupade eksport on kasvanud 4 protsenti, ilma juuni suurt langust arvesse võtmata koguni 7 protsenti.

Võrdluseks on Euroopa suurim majandus, Saksamaa, suutnud eksporti kasvatada kõigest protsendi jagu. Miks ei kajastu ühendatud Euroopas suuremate riikide mured juba ka meie kaubandusstatistikas? Kindlasti on Eestit säästnud siinse eksportiva tööstuse struktuur ja peamised sihtriigid. Autotööstusega on seotud ehk vaid käputäis kohalikke ettevõtteid ja ka Hiina turg on enamuse eksportijate jaoks veel kauge unistus.