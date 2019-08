Itaalia valitsus keelas kruiisilaevade sisenemise Veneetsiasse

Veneetsia linnaelanike rohkem kui kümme aastat kestnud võitlus kruiisilaevade vastu lõppes veneetslaste võiduga, kui Itaalia valitsus 7. augustil teatas, et suured kruiisilaevad suunatakse ajaloolisest linnasüdamest eemale teistesse sadamatesse.

Veneetsiat külastab igal aastal 30 miljonit turisti ning 55 tuhande elanikuga linnale on see suur koormus. Kohalikud väidavad, et hiiglaslikud kruiisilaevad lõhuvad kanalite äärsete ehitiste veealuseid osi ning varjavad vaate ajaloolise linnale.