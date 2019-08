Tüli aktsionäride vahel: Maag paiskas kolmandiku Nõo Lihatööstusest müüki

Enampakkumisel on 1524 aktsiat, mis moodustab 29,0286 protsenti ettevõtte aktsiakapitalist, pakkumise tähtaeg on 30. august, vahendab Äripäev.

Nõo Lihatööstuse asutaja ja juhi Toomas Kruustüki sõnul on konkurent ennast ettevõttesse sisse söönud selleks, et see asutajatelt vaenulikult üle võtta .

«Nende soov on meid üle võtta, nad on teinud seda kümme aastat. Siiamaani pole nad seda kohtu kaudu suutnud, nüüd asusid nõukogu kallale,» rääkis Kruustük.

Maag Grupi omanike ringi kuuluv Roland Lepp ütles aga, et Kruustük on lubanud mitmel korral nende oslause ära osta, kuid jutuks on see jäänudki.