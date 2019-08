Uber on rekordilises kahjumis, aktsia kukub

Suure osa kvartalikahjumist moodustasid aktsiate avaliku esmapakkumisega (IPO) seotud kulud, kuid isegi ilma nendeta on kahjumi suurus ligemale 1,3 miljardit dollarit. Seda on ligemale poole võrra rohkem, kui mullu samal perioodil. Uber maadleb sõidujagamisturul üha tihedama konkurentsiga ja investeerib jätkuvalt suuri summasid kiiresse laienemisse. Ettevõte üritab eelkõige laiendada oma haaret kaubaveos, toiduveos ja sõidujagamises.

Uberi käive jätkab kasvamist, kuid tõus on hakanud aeglustuma. Möödunud kvartali käive kasvas 14 protsenti 3,17 miljardi dollarini - tegu on ettevõtte ajaloo kõige väiksema kvartalikäibe kasvuga, mis jäi kõvasti alla analüütikute poolt prognoositud 3,3 miljardile dollarile. Investorid ootavad IPO teinud tehnoloogiafirmadelt enamasti väga kiiret kasvu.

Kõige raskem turg on Uberi jaoks hetkel Ladina-Ameerika, kus käive langes teises kvartalis mullusega võrreldes lausa 24 protsenti. Nimelt on sinna regiooni laienenud Hiina sõidujagamishiiglane Didi.

Uberi aktsia langes neljapäeval kauplemisjärgsetel tundidel 12 protsenti. Maikuus toimunud IPO hinnaga võrreldes on aktsia hind langenud neljapäevase seisuga 4,5 protsenti. Uberi aktsial pole pärast IPO-d kuigi hästi läinud, sest investoreid lükkab ettevõttest eemale hiiglaslik rahakadu. Analüütikud on prognoosinud, et Uberi kasumlikuks muutumiseni võib minna veel aastaid, kui see üldse kunagi juhtub.