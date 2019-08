Avameelne börsifirma juht: pole midagi, mille üle uhke olla

Teises kvartalis müüs Arco Vara grupp arendatavates projektides kolm korterit, poole aasta jooksul müüdi kokku 10 korterit.

Silla sõnul istuvad nad jätkuvalt valmis ehitatud Iztok Parkside kortermajade otsas, mille väärtus varudena on üle 7 miljoni eurot ning mille oodatav kogu müügitulu on umbes 9 miljonit euro. «Korteritest üle 80 protsendi on eelmüügilepingutega välja müüdud,» märgib Sild vahearuandes.

«Hea uudis halva mängu juures on, et kliendid soovivad seniajani saada kortereid kätte ning ei ole eellepingutest taganenud. Kuna Bulgaaria bürokraatiamasin ei ole Iztok Parkside juurdepääsutänavate avalikku omandiküsimust veel lahendanud, viibib ka korterite üleandmine, müügitulu teenimine ja kasum. Meil tuleb jätkata tööd probleemi lahendamisel, säilitada kannatus ning hinnata iga väikest sammu, mis viib meid lahendusele ligemale,» lisas Sild.

Tänavu teises kvartalis jätkusid ehitustööd Kodulahe kvartali teises etapis, kus on valmimas 68 korteriga ja ühe äripinnaga hoone. Projekt on plaanis realiseerida käesoleva aasta lõpuks. Ühtlasi jätkas ettevõte Kodulahe kolmanda kuni viienda etapi projekteerimist, mille ehitamisega on soodsate turutingimuste korral plaanis alustada tänavu sügisel.

Silla sõnul on Kodulahe projekti teine maja ehitusgraafikus, eelmüügilepingutega on kaetud üle 85 protsendi müüdavatest korteritest ning ettevõte ootab müügitulu ja kasumit neljandas kvartalis. «Kolmanda hoone ehituse alustamine sõltub gruppi rahuldava ehitushinna saavutamisest,» märkis Sild.

Lozeni projektis on käimas ehitushange ning võimalik on alustada ehitustöödega neljandas kvartalis juhul, kui ehitushanke tulemused vastavad meie ootustele. Madrid Blvd hoone täituvus on ligi 100 protsenti ning rahavoog on positiivne.