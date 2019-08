Hugo Osula kaval nipp ajas lätlased marru

Nimelt alustas Lux Express hiljuti resijatevedu Riia ja Daugavpilsi vahel, kuid seda vahepeatusena liinidel, mis liiguvas Eesti ja Leedu vahel. Seejuures olevat hind koguni kaks korda madalam, kui konkurentidel. Selle vastu ongi astunud kohalik transpordikorraldaja, kes vastutab bussiliikulse eest Lätis, vahendas kohaliku telekanali LTV7 saade «Täna õhtul».

Praegu korraldavad reise Riia ja Daugavpilsi vahel kaks kohalikku firmat – Nordeka ja Daugavpilsi bussipark, kes võitsid riikliku konkursi nimetatud liinile, mille üks tingimus oli seegi, et nad läbivad ja peatuvad teel ka teistes Läti linnades nagu Aizkraule ja Jekabpils. Teekonna pikkus on 3 tundi ja 40 minutit.

Hiljuti aga kuulutas rahvusvahelisi vedusid pakkuv Lux Express, et avab samuti liini Riiast Daugavpilsi, kuid teeb seda läbi Leedu linna Biržai, mis võtab 30 minutit vähem aega ning kus hind on koguni poole odavam ehk 4 eurot.

Läti transpordiamet ütleb, et nii ei või. Lux Express on aga rahvusvaheline, mitte sisemaine vedaja.

Lätlaste selgitusel on Lux Expressil tegelikult kaks eraldi liini. Üks luba on antud liinile Tallinnast Leedu linna Biržai, kuid seda peatusega Riias. Teine luba on saadud Leedus sõita Biržaist Daugavpilsi. Väidetavalt aga enamik inimesi, kes tulevad Riiast peale, väljuvad just Daugavpilsis.

Läti transpordiameti hinnangul veab Lux Express liiga odavalt selleks, et koguda kliendibaasi ajaks, kui kohalik transpordivõrgustik 2021. aastal vabaks lastakse ning Riia Daugavpilsi liinil võivad teenust pakkuda kõik.

Kuigi pealtnäha tarbijad võidavad hinnas, siis transpordiamet näeb mitmeid riske. Esiteks peab riik kompenseerima Lux Expressi üle läinud reisijate kulud Nordekale ja Daugavpilsi bussipargile, kelle reisijate arv on kahanenud viimastel nädalatel 17 protsenti, või siis kahandama doteeritud liinide arvu. Viimane tähendaks omakorda, et need, kes tahavad maha minna mõnes teises vahepealses peatuses, seda teha ei saa.

Lux Express oma hinnapoliitikat kommenteerima ei soostunud öeldes, et selleks on liiga vara. Ettevõte selgitas, et nad pakuvad teenuseid seal, kus näevad potentsiaali.

Läti transpordiamet on juba pöördunud Eesti ametivõimude poole tühistada Lux Expressi luba sõita Tallinnast Biržaisse. Kui eestlased peaksid sellest ettepanekust keelduma, ähvardab Läti amet keelata Lux Expressi bussidel vahepeatuda Riias. Sel juhul ei välista omakorda Lux Express, et kaebab Läti riigi kohtusse.