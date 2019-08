Legendaarne autoremonditöökoda läheb ootamatult hingusele

Ettevõtte juht ja omanik Anti Palm kirjutab Facebooki kommentaariumis avameelselt, et autoremont ei tasu Eestis enam ära, kui tahta kõiki makse ausalt maksta. «Ellu on võimalik jääda vaid autoteenindusel, kus osaliselt makstakse ümbriku palka. Räägin seda täie vastutustundega ja ei blufi,» tunnistas ta, lisades samas, et palkadega nihverdamine talle ei sobi.

«Varuosade turustamisega jääme tegelema, sest see ei nõua tööjõu palkamist. Eks mul endal on ka kahju, et kogu mu elutöö rentslisse saadetakse, aga pole miskit parata. Eesti riik on läinud ettevõtete hävitamise teed ja seda tuleb ka meil paraku käia,» jätkas omanik.

Ei aita ussi- ega püssirohi

Palmi sõnul nõuavad töötajad liiga kõrget palka. «Kui aga töölised tahavad töötegemise asemel tegeleda isiklike asjadega ning nõuavad sellise tegevuse eest Soome palka, siis ei aita siin ei ussi- ega püssirohi,» kirjutas ta, lisades, et Eesti tööjõuturg on ära solgitud ja «töölistele on antud seadusega ministri õigused ning puutumatus».

Hoolimata tegevuse lõpetamisest andsid omanikud teada, et varuosi on võimalik siiski jätkuvalt edasi tellida, kuna töökoja laoseis on üpriski suur ja ka piiritagused varuosade tellimisvõimalused säilivad.

Samas kõik pärast 1. augustit broneeritud remondiajad on tühistatud.

Helistada pole mõtet

Lisaks antakse sotsiaalmeedias teada, et alates augustist suhtlevad nad klientidega eranditult vaid e-kirjade teel ning kõnedele ei vasta.

Saabi-Anti oli 1992. aastal asutatud firma, mis on algusest peale tegelenud SAAB tüüpi sõiduautode remondi ja hooldusega. 2012 aastal võeti teenindatavate autode nimekirja ka Volvo sõiduautod.