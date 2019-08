Rahapuudus ähvardab Soome vabatahtlike merepäästjate paadid kaldale jätta

Soome vabatahtlik merepäästeselts (Suomen Meripelastusseura) pöördus Soome valitsuse poole palvega suurendada riigi otsetoetust kolm korda, et seltsi päästelaevastik töökorras hoida. Praegune riiklik toetus on vaid 200 tuhat eurot aastas ning sellest ei piisa, et päästepaate hooldada ja remontida. Soome merepäästeseltsi eelarve on 3,7 miljonit eurot aastas ning põhiosa sellest tuleb seltsi liikmete ja toetajaliikmete liikmemaksudest, liikmeid on seltsil 16 000.

Soome vabatahtliku merepäästeseltsi laevastikus on kokku 135 päästelaeva ja paati, suur osa neist on juba üsna eakad alused. Mitme Soome kohaliku merepäästeühingu paadid on nii halvas olukorras, et nendega ei ole võimalik merele minna, teatas Rauma merepäästeüksuse pealik Mikko Väisänen Yle uudiste vahendusel. Ka üks kahest Rauma vabatahtlike merepäästjate paadist seisab mootoririkke tõttu sadamas.

Soome vabatahtlike merepäästjate töökoormus on viimase kümne aastaga kahekordistunud, kuid rahastamine ei ole vastavalt suurenenud. Merepäästega tegelevate Soome riiklike ametite personali on samal ajal vähendatud, veesõidukite hulk on aga kasvanud ja veeliiklus tihedamaks muutunud.