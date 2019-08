Võrumaa ettevõtja: uus valitsus on tabuteemad lauale toonud

«Ei ole üldse põhjust seakisa teha,» alustas ettevõtja. «Muidugi on asju, mida võiks rohkem ja kiiremini teha, aga mina ei oleks 100 päeva järel kindlasti lauskriitik.»

Niilo nentis valitsuse, eeskätt EKRE käredamat retoorikat kommenteerides, et kui sa teed kõike nii nagu enne, ei loksuta see kedagi. «Rahvas on aktiviseerunud ja räägib riigi asjades rohkem kaasa. Poe taga, kohvilaua taga, aias grillides. See on positiivne,» arvas Niilo.

Ta pidas oluliseks, et taas räägitakse tabuteemadest, näiteks immigratsioonist, millest varem pole kriitilises võtmes eriti räägitud, aga mis on olnud rahva hingel. «Nüüd on vaiba alla pühitud teemad taas üleval ja kõnetavad seda osa ühiskonnast, kes varem kõrvale jäi.»

Niilo lisas, et demokraatias on oluline, et võimu saaks proovida väga erinev seltskond – see tähendab, et poliitikas on ikkagi reaalne konkurents nagu ettevõtluseski. «Ainuüksi see on juba hea,» rõhutas Niilo.

«Jutt, et Eesti maine on tõsiselt kahjustada saanud ja kõik on pea peale keeratud, mulle ei meeldi. See on puhas pinnavirvendus ja tühipaljas emotsioon. Tänast Eestit ei anna 100 päevaga tuksi keerata. Nii kaugel oleme me oma demokraatiaga igal juhul,» ütles talunik.

Mida arvab ta valitsuse konkreetsetest esimese 100 päeva sammudest? «Ma ei tea, kas valitsuse reaalsed otsused, näiteks langetada alkoholiaktsiisi, midagi paremaks teevad. Samas oli kiirus, millega otsus tehti, muljetavaldav.»

Kuigi maapiirkondade heaks pole valitsus otseselt veel Niilo sõnul midagi teinud, on valitsuse üldine suhtumine ja retoorika lootustandev. «Reformierakonna ajal ei räägitud maapiirkondade järeleaitamisest kunagi nii palju,» jäi Niilo mõõdukalt optimistlikuks.