Esimene Euroopa riik legaliseerib kanepi

Luksemburgi terviseminister Etienne Schneider ütles väljaandele Politico, et nüüdseks juba 50 aastat kehtinud narkootikumide seadused on läbikukkunud. «Kõige keelustamine muutis selle noortele ainult ahvatlevamaks. Loodevasti vaatame narkootikume nüüdsest avatuma pilguga,» tõdes ta.

Seaduseelnõu esialgne versioon avalikustatakse tõenäoliselt millalgi hiljem sellel aastal ja siis saab juba täpsemalt näha, millised kanepitooted on lubatud ja kuidas neid maksustama hakatakse. Schneideri sõnul keelatakse kanepi müük tõenäoliselt välismaalastele, et vältida narkoturismi teket. Samuti jääb keelatuks kanepi kodune kasvatamine isiklikuks otstarbeks.

Luksemburgist saab tõenäoliselt kolmas riik maailmas Urugay ja Kanada järel, kes on legaliseerinud kanepi meelelahutusliku tarvitamise. Kanep on legaliseeritud ka 11 USA osariigis. Kanepi legaliseerimine on vastuolus ÜRO konventsiooniga, mille järgi võib narkootilisi aineid kasutada ainult meditsiinilistel ja teaduslikel eesmärkidel.