Äsja juubeldanud Tallink teenis kaheksakohalise kahjumi

2019. aasta esimese kuue kuu jooksul vedas Tallink Grupp kokku 4,5 miljonit reisijat, mida on 1,2 protsendi võrra vähem kui mullu samal perioodil. Kontserni kuue kuu auditeerimata kulumieelne ärikasum kasvas 2018. aasta sama perioodiga võrreldes 6,8 miljoni euro võrra 54,5 miljoni euroni, teatas Tallink börsile.

Kontserni kulumieelne ärikasum kasvas samas teises kvartalis 16,6 protsenti 50,7 miljoni euroni. Laevafirma teatel on kontserni teise kvartali auditeerimata kulumieelse ärikasumi (EBITDA) juures märkimisväärne, et võrreldav kulumieelne ärikasum ilma IFRS 16 rakendamise mõjuta kasvas aastataguse sama perioodiga võrreldes 6,8 protsenti ehk 3 miljoni euro võrra 46,5 miljoni euroni. Võrreldav kulumieelse ärikasumi marginaal kasvas 2019. aasta teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,1 protsendi võrra.

Tallink vedas selle aasta teises kvartalis kokku 2,7 miljonit reisijat, mida on 0,8 protsendi võrra rohkem kui eelmise aasta teises kvartalis, seeejures kasvas reisijate arv peaaegu kõigis Tallinki geograafilistes segmentides.

«Märgatavalt kasvanud kulumieelne ärikasum, suurenenud reisijatearv ning müügitulu selle aasta teises kvartalis näitavad kõik, et kvartal oli Tallinki jaoks sel aastal tugev ning aitasid meil saavutada esimese poolaasta lõpuks stabiilse tulemuse,» kommenteeris teise kvartali ja esimese poolaasta tulemusi Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

«Üldiselt võime me teise kvartali tulemuste ja arengutega, mis aitasid meil saavutada stabiilse esimese poolaasta tulemuse ja lõid tugeva pinnase 2019. aasta lõpptulemustele, rahule jääda. Meil on juba praegu töös mitmed projektid ning keskendume mitmetele ärivaldkondadele, et selle aasta teise poolaasta lõpus oleks meil veelgi paremad tulemused ette näidata,» märkis Nõgene.