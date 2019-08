Petiseid meelitav «sinine kütus» võib maanduda ajaloo prügikastis

Sinine kütus on maksusoodustusega eriotstarbeline diislikütus (EDK), mida võib tarbida üksnes põllumajanduses kasutatavates masinates, traktorites, liikurmasinates ja kuivatites või kutselisel kalapüügil.

Tänu madalamale aktsiisimäärale on sinise kütuse liitrihind jaetanklates tavalisest diislikütusest mitukümmend senti odavam. Kuna mingisugust ohtu see mootorile ei kujuta, ajavad seda paaki ka tavaautodega petturid, kel pole põllumajandusega mingitki seost.

Kuna riik saab pettuste pealt igal aastal miljonite eurodega mööda pükse, leidis maaeluministeerium, et midagi peaks ette võtma. Hiljuti läksid nad valitsusse plaaniga, kas ja kuidas peaks aastaid muutumatuna püsinud EDK skeeme muutma.

Ministeeriumist öeldi Postimehele, et reformi eesmärk on lõpetada EDK väärkasutus, samuti vähendada ametnike, eelkõige maksu- ja tolliameti halduskoormust, kuna viimased peavad pettuste kontrollimise peale kõvasti ressurssi kasutama. Samal ajal tahetakse, et mingisugune soodustus põllumeestele ikkagi säiliks.