Eesti suurima ehitaja tulud vajusid langusse

«Teises kvartalis vähenes müügitulu ootuspäraselt võrreldes aastatagusega, kuna mitmed kontserni Eesti ja Läti tütarettevõtetel ehituses olnud suurobjektid on valmis saanud ja üldisest turuolukorrast tingituna on tellimuste portfell väiksem kui aasta tagasi. Samas sõlmisime esimesel poolaastal uusi ehituslepinguid kokku 86 miljoni euro väärtuses, mida on rohkem kui aasta tagasi,» ütles Merko Ehituse juhatuse esimees Andres Trink pressiteate vahendusel.