Uus biokütuse nõue tõmbab suurel tanklaketil vaiba alt

Bensiinile ja diislikütusele peale pandud karmid keskkonnanõuded on viimasel ajal kuum teema. Kütusevaldkonnas töötavatel inimestel on pilt silme ees kirju ja närv must – nõudeid ja reegleid on lihtsalt niivõrd palju ning tihti lähevad need omavahel vastuollu.