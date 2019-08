Suurettevõtja: uus valitsus on parem kui eelmine

Homme täitub EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsusel esimesed 100 päeva. Selle puhul küsisime ettevõtjatelt, missuguse hinnangu nad riigijuhtide tööle annavad.

Hanschmidt tõdes, et uus valitsus on püüdnud eelmise valitsuse suuri vigu lappida, näiteks langetati alkoholiaktsiisi ja analüüsitakse kütuse- ja gaasiaktsiisi vähendamist.

«Ettevõtjana on see elementaarne: kui oled teinud midagi valesti, parandad selle ära. Eelmine valitsus oma vigu ei tunnistanud ja pidevalt õigustas neid,» ütles Hanschmidt, lisades, et vigu tuleb ette, aga nende tegemist ei tohi kangekaelselt jätkata. «Ettevõtluses oleks see hukutav.»

Ärimees tõdes, et kui lugeda ajakirjandust ja pealkirju, jääb mulje, et valitsus pole mitte millegagi hakkama saanud. «Kui vaadata, mida nad teinud on, on pilt parem. Praegune valitsus on pragmaatilisem kui eelmine,» leidis ta.

Hanschmidt soovitas valitsusele, et kindlasti peaks ellu viima suured taristuinvesteeringud: linnahall korda, maanteed neljarealiseks, Tallinna ümber ringtee korda. «Lisaks, kui tahame majanduslikult uue tasemeni jõudma, on meil vaja paremaid lennuühendusi, vähemalt kaks korda päevas kõigisse Euroopa olulisematesse keskustesse. Ükski investor ei tule siia jalgsi või mitme ümberistumisega,» ütles ta.

Palju on räägitud, et uus valitsus on Eesti mainele korvamatu kahju teinud. Hanschmidt nii ei arva. «Ma olen küll Euroopa Liidu toetaja, aga minu arvates on Euroopa võimuorganites suur probleem: kui rahvas kedagi valib, siis öeldakse, et ta valib valesti. Nii ei tohiks olla,» märkis ta.

«Ma olen sattunud kokku Londoni inimestega, kes hääletasid Brexiti poolt. Väga toredad inimesed. Nad ütlesid, et Euroopa suurim probleem on demokraatia puudus. Rahvas ei vali kasvõi Euroopa Komisjoni juhte. Olen nendega nõus.»